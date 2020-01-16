Краснодар, , 11:12 — REGNUM Арбитраж Краснодарского края 17 февраля 2020 года начнёт рассматривать иск Азово-Черноморского территориального управления Федерального агентства по рыболовству о расторжении договоров пользования рыбоводными участками, заключённых в 2015 году с АО «Кореновскрыба», которое ведёт свою историю с 1932 года. Спор тянется с сентября 2019 года, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Азово-Черноморское территориальное управление государственного комитета Российской Федерации по рыболовству (далее — истец) обратилось в Арбитражный суд Краснодарского края с заявлением к акционерному обществу «Кореновскрыба» (далее — ответчик) о расторжении договоров пользования рыбоводными участками от 17.12.2015 года №228/К, от 17.12.2015 года 229/К, от 17.12.2015 года 230/К, от 17.12.2015 года 231/К, от 17.12.2015 года 232/К, от 17.12.2015 года 233/К», — отмечается в материалах суда.

Подробности спора пока неизвестны, но в ходе слушаний ответчик подавал ходатайство об отводе специалисту Игнатенко М. А, заявляя, что у эксперта есть заинтересованность в исходе дела, так как она работает штатным сотрудником истца, а именно начальником отдела аквакультуры. Ходатайство суд отклонил.

По данным ЕГРЮЛ, ответчик учреждён в марте 1992 года для рыбоводства в ходе реорганизации иного юрлица. С сайта компании известно, что она ведёт историю с января 1932 года, когда был созданрыболовецкий колхоз «15 лет Октября».

Уставный капитал АО «Кореновскрыба» — 8 424 100 рублей, директор — Александр Першин. АО выступало соучредителем ЗАО «Рыболовецкая агрофирма «8 марта», в числе учредителей которой ещё 28 физических лиц.