Вашингтон, , 11:08 — REGNUM Реализация длинной версии Chevrolet Blazer запланирована на март 2020 года. Об этом сообщается на сайте NJCAR.RU.

Трёхрядный кроссовер концерна General Motors был представлен на автомобильном салоне в Гуанчжоу в ноябре 2019 года.

От базового авто новинка отличается более крупными габаритами. Длина семиместного автомобиля равна 4 999 мм, что на 137 мм больше стандартной версии модели. Однако колесная база осталась прежней — 2 863 мм. При этом кроссовер «потолстел» на 5 мм — до 1 953 мм.

Под капотом удлинённого Blazer размещён 230-сильный двухлитровый турбированный мотор, который агрегатируется с 9-скоростным «автоматом».

Напомним, компания Chevrolet намерена выпустить в 2020 году для японского рынка 100 единиц своего спортивного купе Camaro под названием Heritage Edition. Машина будет отличаться уникальной схемой окраски кузова Rally Green Metallic.

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