Якутск, , 11:16 — REGNUM С 1 января в Якутии изменился размер арендной платы за землю.

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Изменения произошли в связи с переоценкой кадастровой стоимости земельных участков. Юридические лица должны платить за землю 4 раза в год, в физические — два раза, до 15 апреля и 15 октября, пишет ИА SakhaNews.

Распоряжение подписано правительством Якутии в конце 2019 года.

Как сообщало ИА REGNUM, долги за аренду земли перед бюджетом Новосибирска на конец 2019 года составили более 3,9 млрд рублей.