Краснодар, , 10:58 — REGNUM Более 16 тыс. литров алкоголя было изъято из незаконного оборота в 2019 году на территории Краснодарского края. Такие данные привела пресс-служба администрации края.

Как сообщил руководитель департамента потребительской сферы и регулирования рынка алкоголя Краснодарского края Роман Куринный, по сравнению с 2018 годом объём изъятого алкоголя из нелегального оборота вырос на 25%, при этом доля изъятого контрафактного алкоголя сократилась на 27%. Всего в 2019 году ведомством было составлено более двух тысяч протоколов об административных правонарушениях.

«Мы сформировали положительную судебную практику. В 2019 году по всем рассмотренным делам, а их было более 200, нарушителей привлекли к ответственности», — отметил Роман Куринный.

Отметим, Краснодарский край традиционно входит в число лидеров по производству винодельческой продукции. За последние годы объёмы импорта кубанского вина выросли в разы — сегодня краснодарские вина отправляются в почти два десятка стран мира.