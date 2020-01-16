Москва, , 10:59 — REGNUM Кандидат в премьер-министры России глава Федеральной налоговой службы (ФНС) Михаил Мишустин заявил, что в случае назначения на новую должность он в первую очередь займется снятием барьеров для бизнеса.

Об этом он рассказал на встрече с депутатами «Единой России» в Госдуме, сообщила в своем телеграм-канале советник спикера нижней палаты Анастасия Кашеварова.

«Самое важное — снять барьеры для бизнеса, сократить издержки для бизнеса, во всяком случае существенно поговорить с бизнесом», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 января российский лидер Владимир Путин принял отставку правительства РФ во главе с Дмитрием Медведевым. После на должность премьер-министра он выдвинул главу Федеральной налоговой службы РФ Михаила Мишустина. Сегодня, 16 января, депутаты Госдумы рассмотрят его кандидатуру.

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