Петропавловск-Камчатский, , 11:07 — REGNUM Охрана правительства Камчатского края в 2019 году обошлась краевому бюджету в 9,4 млн рублей. Столько же планируется потратить и в 2020 году.

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По данным ИА Кам 24, чиновников правительства Камчатки охраняют бойцы вневедомственной охраны войск Национальной гвардии РФ. Один пост — круглосуточный. За него бюджет платит почти 900 рублей в час. В 2019 году пост работал 8760 часов. Это обошлось бюджету в 7 млн 764 тыс. рублей. Есть и дневной пост, он работает в будние дни, с 9 до 18 часов. У него тариф немного ниже — 863 рубля 78 копеек в час. За него из казны заплатили 1 млн 706 тыс. рублей в 2019 году.

Контракт на охрану чиновников правительства на 2020 год уже заключен. За него бюджет заплатит 9 млн 499 тыс. рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре 2018 года на крыльце правительства Камчатки задержали пожилого мужчину с обрезом. По неподтвержденным данным, старик хотел покончить с собой на пороге камчатского правительства. Ранее в здание правительства пришла молодая пара с ножами, похожими на мачете и требовала вызвать губернатора Владимира Илюхина.

По данным депутата Заксобрания Камчатки Михаила Пучковского, содержание губернатора обходится бюджету региона в 1 млн рублей в сутки: в сумму входят и роскошная губернаторская резиденция, и вертолёт, и ВИП-зал в аэропорту, и многое другое.