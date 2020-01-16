Симферополь, , 11:01 — REGNUM Общая готовность трассы федерального значения «Таврида», которая в настоящее время строится в Крыму и пройдет по маршруту Керчь — Симферополь — Севастополь, составляет 85%. Об этом 16 января рассказал журналистам пресс-секретарь генерального подрядчика строительства — крымского строительного управления АО «ВАД», Григорий Назаров.

«Трасса построена на 85%, все работы будут завершены в сентябре этого года», — заявил Назаров.

Также он отметил, что монтажно-строительные работы в настоящее время ведутся на всех семи участках от Севастополя до Керчи и ввиду того, что участки от Симферополя до Керчи активно строились в первой фазе, в настоящее время основное внимание уделяется пятом и шестому участку трассы «Таврида» — обходу города Симферополь и Бахчисарайскому району.

Кроме этого, Назаров рассказал, что в весеннее время на трассе будут начаты масштабные работы по укладке третьего слоя асфальтобетона и что к сентябрю 2020 года все три соя такого покрытия будут лежать на всех 250 км трассы.

Отметим, строящаяся четырёхполосная трасса «Тарвида» должна связать собой Керчь с Симферополем и Севастополем. Автомобильное движение на первой очереди федеральной трассы от Керчи до Симферополя (190 километров) было открыто уже 31 декабря 2018 года, а вторую очередь (четыре полосы от Керчи до Севастополя) планируется открыть к концу 2020 года.