Ростов-на-Дону, , 10:46 — REGNUM Малоимущим жителям Ростовской области будет оказана адресная социальная помощь. На эти цели выделены средства из региональной казны, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе донского губернатора 16 января.

Нуждающиеся получат выплаты в январе 2020 года. Общая сумма, которая будет направлена жителям Дона, превысит 16 млн рублей.

ИА REGNUM ранее сообщало, что рассчитывать на адресную социальную помощь могут жители Ростовской области, чей среднедушевой доход ниже прожиточного минимума. За третий квартал 2019 года прожиточный уровень на Дону сократился на 3% для всех групп населения.

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