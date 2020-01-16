Чебоксары, , 10:33 — REGNUM В 2020 году в Чувашии единовременно пенсионные накопления получили почти 128 тыс. жителей. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном отделении ПФР.

В Чувашии насчитали 369 получателей накопительных пенсий, её средний размер в настоящее время составляет 491 рубль. Единовременно пенсионные накопления получили почти 128 тыс. жителей региона, средний размер единовременной выплаты составил свыше 20 тыс. рублей.

Отметим, что в республике проживают 1,2 млн человек. Из них 347 тыс. пенсионеров.

Напомним, в 2020 году изменился период для расчёта накопительной пенсии (он составляет 258 месяцев), также необходимы три условия для её назначения: достижение возраста, наличие страхового стажа и пенсионных коэффициентов. Как и ранее, накопительная пенсия назначается женщинам в 55 лет и мужчинам в 60 лет, но при этом в 2020 году необходимо наличие минимальной величины пенсионных коэффициентов (18,6) и продолжительности стажа (11 лет).

В ПФР напоминают, что если при расчёте накопительная пенсия не превышает 5% от общего размера пенсии, то средства пенсионных накоплений выплачиваются единовременно. Также получить пенсионные накопления единовременно могут те, кто не приобрел право на пенсию из-за отсутствия необходимого страхового стажа или минимального количества пенсионных коэффициентов. Размер накопительной пенсии ежегодно корректируется с 1 августа в беззаявительном порядке.

«Большинство граждан получают средства пенсионных накоплений единовременно», — отмечают в чувашском отделении ПФР.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство не включило создание новой накопительной пенсионной системы в план законопроектной деятельности на 2020 год. По разным исследованиям, в течение последних 10−20 лет на старость копили только около 14% населения, а четверть респондентов желают о том, что не делали этого.