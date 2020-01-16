Сеул, , 10:34 — REGNUM В ноябре 2019 года в Южной Корее объём средств, находящихся в обращении, увеличился почти на 8%. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Банка Кореи.

Согласно опубликованным данным, в ноябре прошлого года показатель M2 составил 2,89 квдлн вон (~$2,49 трлн), что на 7,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Известно, что это самые высокие темпы роста за последние три года и восемь месяцев. Эксперты отмечают, что рост показателя связан с увеличением объёма денежных средств, находящихся в распоряжении домохозяйств и некоммерческих организаций.

По сравнению с октябрем прошлого года показатель увеличился на 0,7%.

M2 — валютный показатель средств, находящихся в обращении, включая вклады, депозиты со сроком погашения менее двух лет.