Москва, , 10:21 — REGNUM Дилеры шведской компании Volvo в РФ увеличили стоимость всей модельной линейки на 30 тыс. рублей. Об этом сообщается на сайте «Цена Авто».

Судя по всему, это лишь первая волна повышения стоимости машин шведского бренда, так как ещё в декабре прошлого года компания Volvo сообщила о повышение в России стоимости на все свои модели в диапазоне от 30 до 110 тыс. рублей.

Теперь стоимость самой дешёвой комплектации модели Volvo S60 равна 2,43 млн рублей, за базовую комплектацию Volvo S90 с бензиновым мотором придётся отдать 3 млн 55 тыс. рублей, а с дизельным двигателем — 3 млн 615 тыс. рублей. Что же касается модели Volvo V60 Cross Country, то она подорожала до 3 млн 99 тыс. рублей.

Напомним, предварительные онлайн-заказы на электрокроссовер Ford Mustang Mach-E дилеры начнут принимать весной 2020 года. Для оформления такого заказа клиент должен внести залог 500 долларов. Поставки же авто начнутся весной 2021 года.

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