Бишкек, , 09:51 — REGNUM В 2019 году из республиканского бюджета Киргизии выделено 409 млн 606 тысяч сомов (360,5 млн рублей) стимулирующих грантов на реализацию 244 социальных проектов. Об этом сообщает пресс-служба министерства финансов.

Из них за минувший год в полном объеме завершено 230 проектов.

Больше всего денег получила Джалал-Абадская область — около 96 млн 850 тысяч сомов (свыше 85,2 млн рублей).

Затем следуют Чуйская область — свыше 65 млн 283 тысячи сомов (более 57,4 млн рублей), Иссык-Кульская область — 65 млн 276 тысяч сомов (57,4 млн рублей) и Ошская область — свыше 60 млн 234 тысяч сомов (53 млн рублей).

Замыкают список Нарынская область — около 44 млн 647 тысяч сомов (около 39,3 млн рублей), Баткенская область — 42 млн 611 тысяч сомов (37,5 млн рублей) и Таласская область — около 34 млн 705 тысяч сомов (30,5 млн рублей).