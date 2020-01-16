Бишкек, , 09:48 — REGNUM Правительство Киргизии постановило, что минимальная оптовая цена на произведенную в республике водку в 2020 году устанавливается на уровне 103 сома (90 рублей) за полулитровую бутылку, а розничная — 112 сомов (98 рублей).

В 2021 году минимальная оптовая цена за пол литра водки должна будет увеличиться до 114 сомов (100 рублей), а розничная — до 123 сома (108 рублей).

В 2022 году пол литровая бутылка водки будет иметь оптовую цену в 125 сомов (110 рублей) и розничную стоимость — 134 сома (118 рублей).

В 2023 году оптовая цена на водку вырастет до 136 сомов (120 рублей), а розничная цена — до 145 сомов (127 рублей).