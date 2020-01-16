Москва, 16 января 2020, 09:46 — REGNUM Банк России с 15 января отобрал лицензии у трёх страховых компаний. Приказ опубликован насайте регулятора.
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Так, лицензии лишись компании «Чувашия-Мед» (г. Чебоксары), «Экип» (г. Москва) и «Симаз-Мед» (г. Новосибирск).
Решение принято в связи с тем, что страховые компании добровольно отказались предоставлять услуги страхования гражданам РФ.
Как сообщало ИА REGNUM, Центробанк РФ с 25 декабря 2019 года отобрал лицензии у трёх российских страховых компаний.
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