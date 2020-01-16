Хабаровск, , 09:47 — REGNUM В Хабаровском крае в 2020 году 12 тыс. семей начнут получать пособие на детей от 3 до 7 лет, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном минсоцзащиты.

Читайте также: Послание-2020: наказы Путина, комментарии и оценки — все новости

По данным министерства, сегодня в регионе пособие получают более 70 тыс. детей из малоимущих семей. Размер выплаты составляет от 404 рублей до 1797 рублей. В 2019 году расходы на выплату пособия составили 997 млн рублей.

«Размер детского пособия в 2020 году будет увеличен в 7 раз. Право на выплату будут иметь семьи, в которых ежемесячный доход на одного человека не превышает величину прожиточного минимума. Сейчас размер выплаты составляет 14 417 рублей. Предварительно право на пособие получат свыше 12 тыс. семей на более 17,5 тыс. детей. Дополнительные расходы бюджета составят более 1 млрд рублей», — рассказала министр социальной защиты населения края Светлана Петухова.

Как сообщало ИА REGNUM, в Послании Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин предложил предусмотреть ежемесячные выплаты на детей в возрасте от 3 до 7 лет с 1 января 2020 года. На первоначальном этапе выплата составит половину прожиточного минимума, в 2021 году она может быть удвоена.