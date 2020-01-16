Амстердам, , 09:33 — REGNUM Голландская газета Volkskrant пишет 15 января, что аналитический центр Научный Совет правительственной политики рекомендует правительству заменить социальные пособия т.н. базовой работой.

По мнению совета, работа имеет ключевое значение для отдельного человека и для общества в целом, поскольку она способствует качеству жизни и сплочённости общества. С помощью «базовой работы» каждый человек получает возможность внести вклад в жизнь общества. Речь идёт о работе, которая будет оплачиваться по минимальной ставке, например, в качестве консьержа в школе или санитара в больнице.

В настоящий момент около 1,6 миллиона голландцев получают то или иное пособие. По мнению специалистов Научного Совета, «базовая работа» не должна быть обязательно направлена на то, чтобы эти люди в дальнейшем получили постоянную работу. По их мнению, главное в их предложении — дать людям возможность налаживать социальные контакты и дать им чувство самоуважения.