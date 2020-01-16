Казань, , 09:23 — REGNUM Власти Татарии намерены добиться внесения изменений в правила пользования Куйбышевским водохранилищем. Речь идёт об установлении допустимого сброса воды, чтобы не допустить очередного обмеления Волги в условиях засухи — как это было в 2019 году, пишет «Коммерсант».

Министр экологии Татарии Александр Шадриков заявил, что региональные власти планируют инициировать ограничение допустимого сброса воды в Куйбышевском водохранилище до отметки не ниже 51 метра над уровнем моря. Это на два метра выше, чем предусмотрено в «Правилах использования водных ресурсов Куйбышевского водохранилища». Министр отмечает, что изменения подготовят совместно с Росводресурсами, для чего создана межведомственная комиссия. По мнению чиновников, это позволит предотвратить гибель рыбы и перебои в работе речного транспорта.

Эксперты отмечают, что в 2019 года в результате обмеления наибольший удар пришёлся на экосистемы Ульяновской области (район Черемшанского залива), Татарии (Свияжское устье) и Самарской области (район Усинского залива), где было отмечено сокращение до 80−90% мелководных нерестовых участков. Экологи называли ситуацию «настоящей экологической катастрофой», отмечается в публикации.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2019 года в Татарии в сфере экономики главным событием со знаком минус стала ситуация с Волгой, обмеление которой нанесло удар как по биологическим ресурсам Поволжья, так и по туристической отрасли. Уровень воды в Куйбышевском водохранилище опустился до рекордной отметки менее 49,95 м: причиной стал сброс воды для аграрных и рыбохозяйственных нужд, на это наложилась аномально тёплая весна с отсутствием осадков и испарением снежного покрова.

Власти Татарии забили тревогу в конце апреля, затем присоединились другие регионы — в результате на совещании в Москве в начале мая было решено наполнять водохранилище до отметки 52,5 м БС (Балтийской системы) с июня.

Общий ущерб от обмеления Волги в 2019 году не подсчитан, но очевидно, что убытки исчислялись миллиардами рублей.

Напомним, Куйбышевское водохранилище на Волге является крупнейшим в Европе: более половины раскинулось на территории Татарии, около 30% площади — в Ульяновской области, а также в Самарской области, Марий Эл и Чувашии.

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