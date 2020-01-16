Бангкок, , 09:36 — REGNUM Новый тип пневмонии не отразится на потоке туристов в Таиланд в период празднования китайского Нового года, который начинается 25 января. В этом уверены в таиландском управлении по туризму, сообщает 16 января газета The Nation.

Правительственные учреждения применяют самые серьезные меры для борьбы с коронавирусом, подчеркнул глава ведомства Юттхасак Супасорн. Он полагает, что в праздничный период в королевство прибудет свыше 1 млн иностранных туристов. Это примерно на 1,5% больше, чем в прошлом году.

Ожидается, что гости королевства потрятят 21,74 млрд батов, что соответствует $717,9 млн. Ожидаемые траты на 1,6% превысят показатель 2019 года.

Новогодние мероприятия будут организованы в девяти провинциях королевства, включая Бангкок. Ожидаемый туристический доход составит около 2,26 млрд батов ($74,63 млн).

Как сообщало ИА REGNUM, о вспышке заболевания пневмонией нового типа в китайском городе Ухань стало известно в конце декабря 2019 года. Власти страны назвали крайне низким риск её распространения в стране.

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