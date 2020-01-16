Санкт-Петербург, , 09:19 — REGNUM Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов рассказал об условиях предоставления инвестиционного налогового вычета, которым в 2020 году смогут воспользоваться петербургские предприятия. По его словам, эта налоговая льгота поможет полностью возместить затраты на приобретение и модернизацию основных средств.

Судостроительные предприятия Петербурга Дарья Драй © ИА REGNUM

Напомним, в Послании президента России Федеральному собранию Владимир Путин предложил за счет федеральных средств компенсировать регионам две трети выпадающих доходов от предоставления предприятиям инвестиционного налогового вычета.

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Как напомнил губернатор Петербурга, инвестиционным вычетом по налогу на прибыль в текущем году смогут воспользоваться предприятия обрабатывающей промышленности и железнодорожного транспорта. За счет федеральной части налога на прибыль можно списать до 10% расходов, за счет региональной — до 90%.

Выпадающие доходы городского бюджета в Смольном предварительно оценили в 1 млрд рублей. Тем не менее, предоставление вычета власти Петербурга считают оправданным.

По мнению Беглова, инвестиционный налоговый вычет поможет обновить технологическую и материальную базу городской промышленности, поспособствует развитию Санкт-Петербургского железнодорожного узла.

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Губернатор также отметил, что предприятия, работающие в сфере железнодорожного транспорта, с 2020 года освобождены от уплаты налога на имущество, которое относится к инфраструктуре железнодорожного транспорта. Это касается как строительства новых объектов, так и модернизации существующих при условии, что вложения составили не менее 1,5 млрд рублей в течение трех лет.

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