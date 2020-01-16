Вашингтон, , 08:59 — REGNUM Завершение первого этапа американо-китайского торгового соглашения и новое торговое соглашение между США, Мексикой и Канадой (USMCA) могут увеличить валовой внутренний продукт США на 0,5% — 0,75%. Такое заявление накануне, 15 января, в интервью Fox News сделал министр финансов США Стивен Мнучин.

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«Если вместе учитывать соглашение с Китаем и USMCA, то я думаю, прирост в ВВП составит 50−75 базисных пункта», — сказал глава американского финансового ведомства.

По его словам, это будет «потрясающей компенсацией» тех трудностей в экономике США, которые были вызваны проблемами компании Boeing. Министр добавил, что остановка производства 737 MAX может нанести ущерб для ВВП страны на 0,5% в этом году.

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Как сообщало ИА REGNUM, 15 января в Вашингтоне был подписан первый пакет документов в рамках торгового соглашения между США и Китаем. Согласно достигнутым договорённостям, Пекин закупит американскиe промышленные товары и услуги на $200 млрд в течение двух лет.