Петропавловск-Камчатский, , 09:10 — REGNUM «С миру по нитке» и совсем немного насобирал минстрой Камчатки квартир, которые могут приобрести жители по льготной дальневосточной ипотеке под 2% годовых. Квартир на весь регион порядка 50 штук, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в минстрое региона.

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Ведомство опубликовало список строительных организаций края, которые могут предоставить квартиры, подходящие по условиям льготной ипотеки для приобретения камчатцами. Шесть организаций предлагают 1−2-3 комнатные квартиры.

Как сообщало ИА REGNUM, Камчатка осталась без дальневосточной льготной ипотеки. Как сообщил губернатор Владимир Илюхин, в регионе фактически не строится жильё из-за дороговизны строительства. Полпред президента в ДФО Юрий Трутнев предложил Илюхину не жаловаться, а работать, а глава Минвостокразвития РФ Александр Козлов пообещал помочь.