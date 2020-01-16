Москва, , 08:34 — REGNUM По итогам 2019 года дилеры компании BMW в России продали 41 520 машин, увеличив продажи в России на 17%. Об этом сообщает пресс-служба баварской компании.

Россия уже второй год подряд становится для BMW самым привлекательным авторынком по темпам роста продаж в мире. В компании отмечают, что более 60% всего объема продаж пришлось на кроссоверы.

Также в 2019 году на автомобильном рынке России было реализовано 2524 машины MINI. Это на 8% больше, чем в 2018 году.

«В 2020 год ожидается дальнейшее сокращение рынка, но у нас хороший потенциал не только для сохранения, но и для увеличения нашей доли в России», — заверил гендиректор немецкого бренда в России Штефан Тойхерт.

Ранее Тойхерт заявил, что немецкая автокомпания окончательно приняла решение отказаться от планов строительства своего завода в России.

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