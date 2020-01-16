Северобайкальск, Бурятия, , 08:23 — REGNUM Город Северобайкальск в Бурятии исключили из перечня районов Крайнего Севера и местностей, приравненных к ним. На это обратила внимание депутат заксобрания республики Оксана Бухольцева на своей странице в «Фейсбук».

По её словам, в декабре Министерство экономического развития России внесло проект изменения в перечень, который вполне устраивал жителей города Северобайкальска, Окинского, Баунтовского, Муйского, Баргузинского, Курумканского и Северо-Байкальского районов.

«И все бы хорошо, но на экспертизу пошёл документ, в котором указаны все вышеперечисленные районы, а городской округ «Северобайкальск» исчез. В чем причина?» — написала депутат.

Она призвала главу Бурятии Алексея Цыденова изучить этот вопрос и включить город, расположенный на берегу Байкала, в перечень. В комментариях глава уже отреагировал на заявление, ответив: «Принял в работу».

Напомним, Минэкономразвития России представило проект постановления правительства РФ, в котором будет утверждён новый перечень районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей. Как сообщало ИА REGNUM, актуализированный перечень будет применяться для предоставления гарантий и компенсаций лицам, работающим и проживающим на этих территориях.

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