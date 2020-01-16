Севастополь, , 08:17 — REGNUM Арбитражный суд Севастополя 10 февраля 2020 года начнёт рассмотрение иска ООО «Судоремонтный завод» (СРЗ) из Мариуполя (ДНР), которое требует признать недействительным договор купли-продажи плавучего крана «Александр Черноусов» (сегодня — теплоход «Гурзуф») от июля 2017 года. Ответчиком в деле выступает крымское ООО «Азов-Юг-Сервис», передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Иск от ООО «СРЗ», учреждённого для строительства судов, поступил в суд 5 декабря 2019 года. Собственником общества, по открытым данным, числится кипрская компания, чей конечный бенефициар — Светлана Савчук.

«Общество с ограниченной ответственностью «СРЗ» (далее — истец) обратилось в Арбитражный суд города Севастополя с иском к обществу с ограниченной ответственностью «Азов-Юг-Сервис» (далее — ответчик) о признании договора купли-продажи плавучего крана «Александр Черноусов», 1986 года постройки, ИМО 8 728 581 от 01.07.2017 недействительным, о применении последствий недействительности сделки», — отмечается в материалах суда.

Третьим лицами в дело привлечены ООО «МТБ-Марин» из Керчи (владелец — Александр Винник), министерство инфраструктуры Украины, фонд государственного имущества Украины в лице его регионального отделения по Донецкой области, правительство Севастополя.

25 декабря 2019 года арбитраж наложил обеспечительные меры в виде запрета налоговой службе исключать из реестра юрлиц ответчика, как ликвидируемую компанию. В тот же день суд отклонил требование истца о наложении ареста на судно «Гурзуф» «путём запрета капитану морского порта Новороссийск, капитану морского порта Тамань, капитану морского порта Керчь, капитану морского порта Феодосия, капитану морского порта Ялта, капитану морского порта Севастополь, капитану морского порта Евпатория выдавать разрешение на выход судна т/х «Гурзуф»».

В качестве обоснования требования истец заявил, что судно «Гурзуф» — это бывший плавкран «Александр Черноусов», который он требует вернуть ему, и если не принять обеспечительные меры, то исполнить решение суда будет невозможно в случае его удовлетворения. Суд доводы не убедили, в аресте было отказано.

Судьбу теплохода суд решит в феврале.