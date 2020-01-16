Москва, , 08:11 — REGNUM Торги по нефти марки Brent завершились снижением на 0,17%. На американской сессии цена опускалась до $63,55 после выхода отчета минэнерго США по запасам нефти и нефтепродуктов, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов.

Согласно представленным данным, запасы нефти за неделю, завершившуюся 10 января, сократились на 2,549 млн баррелей (прогноз был +1,1 млн баррелей).

Запасы бензина увеличились на 6,678 млн баррелей (прогноз был +3,246 млн баррелей), запасы дистиллятов — на 8,171 млн баррелей (прогноз был +1,650 млн баррелей). Добыча нефти повысилась на 100 тыс., до 13 млн баррелей в сутки.

Несмотря на сокращение запасов сырой нефти, сильно выросли запасы бензина и дистиллятов. Также увеличилась добыча нефти.

Подписание соглашения первой фазы президентом США Дональдом Трампом и вице-премьером Китая Лю Хэи на время исправило ситуацию на рынке. Цена восстановилась до $64,48.

Сегодня, 16 января, на торгах в Азии нефть торгуется в небольшом плюсе. Новостной фон на сегодня скудный. Отчеты по запасам все вышли, поэтому в рамках коррекции можно спокойно сходить до уровня $66 за баррель.

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