Москва, , 08:15 — REGNUM По итогам 2019 года в России было продано 6023 авто, что на 17,7% превышает уровень 2018 года. Об этом сообщает пресс-служба «Порше Руссланд».

Наиболее популярной в России моделью Porsche в прошлом году стал внедорожник Porsche Cayenne. Его приобрели 3666 автолюбителей, что на 28,7% больше результата 2018 года.

Второе место в марочном рейтинге занимает другой внедорожник Macan. Это авто предпочли приобрести 1622 покупателя. Это на 11,8% выше уровня 2018 года.

В сегменте спорткаров марки Porsche лидирует 911 Carrera, хотя результат продаж остался на уровне 2018 года — 204 проданные модели.

Автомобиль Porsche Cayman/Boxster в 2019 году был продан 76 автолюбителям (-30,3%), а Porsche Panamera приобрели 455 покупателей (-10,1%).

В секторе корпоративных продаж компании удалось достигнуть двукратного увеличения количества клиентов благодаря оптимальному набору программ поддержки продаж и активному вовлечению дилеров.

Напомним, мировые продажи Porsche в прошедшем году увеличились на 10% и достигли рекордных 281 тыс. машин.

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