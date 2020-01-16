Париж, , 08:00 — REGNUM Забастовка против пенсионной реформы во Франции обходится национальной компании французских железных дорог (SNCF) и государственной структуре, управляющей общественным транспортом в Париже (RATP) в сотни миллионов евро, сообщает Le Figaro.

«Забастовка обошлась RATP в 200 миллионов евро, а SNCF в 850 миллионов евро», — говорится в заявлении Матиньонского дворца, официальной резиденции премьер-министра страны.

Издание отмечает, что на 42-й день забастовки правительство напоминает о «существенных финансовых последствиях».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее несколько сотен человек вышли с протестами на улицы Парижа по призыву Всеобщей конфедерации труда.

Читайте ранее в этом сюжете: Сотни жителей Парижа приняли участие в марше против пенсионной реформы