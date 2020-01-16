Владивосток, , 07:38 — REGNUM Приморский арбитраж прекратил производство по иску прокуратуры Приморского края к ООО «Русская марикультура». Истец настаивал на истребовании из незаконного владения ответчика в пользу Владивостокского городского округа земельного участка и трёх складов в бухте Воевода на острове Русский, входящем в городской округ. Надзорное ведомство отказалось от претензий, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

С иском к компании, учреждённой для морского рыболовства в феврале 2017 года, зампрокурора края обратился в середине октября 2019 года.

Истец хотел истребовать «из незаконного владения ответчика в пользу Владивостокского городского округа имущества: земельного участка с кадастровым номером 25:28:060121:1 площадью 156 +/-218 кв. м, расположенного примерно в 1450 м от ориентира с адресом: Приморский край, г. Владивосток, о. Русский, (б. Воевода) на юго-восток; нежилого 1-этажного здания-склад площадью 517,1 кв. м с кадастровым номером 25:28:060125:18, нежилого 1-этажного здания-склад площадью 139,1 кв. м с кадастровым номером 25:28:060125:17, нежилого 1-этажного здания-склад площадью 139,1 кв. м с кадастровым номером 25:28:060125:16, нежилого 1-этажного здания-склад площадью 134 кв. м с кадастровым номером 25:28:060125:15, расположенных по адресу: Приморский край, о. Русский, пос. Воевода, в/г №7».

14 января 2020 года стало известно об отказе от иска. Полное решение суда пока не изготовлено, потому мотивировки истца неизвестны.