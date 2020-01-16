Владивосток, , 07:37 — REGNUM В 40 км от дальневосточной столицы в ближайшее время будет построена площадка для временного хранения твёрдых радиоактивных отходов, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Информация о строительстве ядерного объекта размещена на сайте госзакупок: Дальневосточный завод «Звезда», специализирующийся на ремонте и утилизации атомных подводных лодок, заинтересован в обновлении своего «ядерного комплекса».

Согласно обнародованной информации, заказчик для выполнения «реконструкции и технического перевооружения предприятия для обеспечения ремонта АПЛ третьего поколения» определил начальную максимальную цену контракта в размере 160,2 млн рублей. Работы будут выполняться в рамках Федеральной целевой программы «Развитие оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации на 2011−2020 годы». Работы должны быть завершены в 2020 году.

Как сообщало ИА REGNUM, депутаты Госдумы будут информированы о том, чьи радиоактивные отходу будут хранить в Приморье.