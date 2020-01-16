Уссурийск, Приморский край, , 07:15 — REGNUM Городские власти Уссурийска на электронные торги выставили закупку изготовления проектно-сметной документации, согласно которой в будущем должна будет реконструирована улица Чичерина, где появится четырехполосный мост, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Речь идёт о мостовом переходе через реку Комаровка. В проект реконструкции включен участок дороги длиной 1200 метров от улицы Кузнечной до перекрестка Чичерина — Сергея Ушакова. Максимальная стоимость закупки заявлена в 17,7 млн рублей. Среди требований к проекту в документах указан следующий пункт: «Предусмотреть реконструкцию мостового сооружения и подходы к нему на 4-полосное движение».

Как сообщало ИА REGNUM, в Приморье сдан в эксплуатацию важный для региона объект — мост через реку Лобога.