Рига, , 07:00 — REGNUM Рижская Высшая экономическая школа и Совет иностранных инвесторов (FICIL) в проведённом совместном исследовании оценили инвестиционный климат в Латвии 2019 году на 2,5 из возможных 5 пунктов, пишет портал Dienas Business.

По сравнению с 2018-м он вырос всего на 0,1 пункта. Факторами, негативно влияющими, признаны ухудшение демографической ситуации и, как следствие, недоступность рабочей силы, качество образования, высокий уровень теневой экономики.

Инвесторы отметили быстрой рост стоимости рабочей силы, который может заставить уйти из Латвии часть бизнеса с низкой доходностью. В исследование говорится о том, что Латвии необходимо особенно заботиться о собственной конкурентоспособности в привлечении инвестиций, стабилизации финансового сектора, развитии налоговой системы и повышении производительности.

Изменения в финансовом секторе получили в исследовании 3,2 балла из 5. Налоговая система набрала 3,1 балла. Оценка образования скатилась с 3 до 2,7 балла. Производительность труда набрала 3,4 балла. В исследовании отмечается, что недостаток рабочей силы заставляет предпринимателей автоматизировать производства. Наиболее негативные оценки получили доступность рабочей силы, здравоохранение, возможность честной конкуренции, прогнозируемость предпринимательской среды.