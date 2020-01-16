Краснотурьинск, Свердловская область, , 07:00 — REGNUM В Свердловской области трамвайный парк Краснотуриьинска отмечает своё 66-летние. Как сообщает издание «Уральский меридиан», первый вагон вышел на маршрут в январе 1954 года.

На данный момент в городе работает только один трамвайный маршрут, по которому курсируют два вагона.

Отметим, что ранее депутаты Краснотурьинска ставили вопрос об упразднении трамвайного движения из-за убыточности данного вида общественного транспорта. Однако против такого решения выступили жители муниципалитета, которых поддержал мэр города Александр Устинов, заявив о готовности сохранить трамвайный парк.

Напомним, что в Свердловской области трамвайное движение существует в четырёх городах. Помимо Краснотурьинска это Волчанск, Нижний Тагил и Екатеринбург.

Как сообщало ИА REGNUM, в скором будущем трамвайная линия должна появиться в ещё одном муниципалитете Свердловской области. В данный момент идёт строительство линии между Екатеринбургом и Верхней Пышмой, и после его завершения прокладка линии общественного электротранспорта будет продолжена в и городе-спутнике. Планируется создать один маршрут с шестью остановками.