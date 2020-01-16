Рига, , 06:59 — REGNUM По данным государственного регистра предприятий Lursoft в 2019 году продолжил сокращаться объём иностранных инвестиций в капитал латвийских компаний, написал портал LSM.

В конце года сумма инвестиций составила 7,03 млрд евро. Падение притока инвестиций продолжается 4-ый год. По сравнению с 2018-ым латвийские компании не досчитались 125,42 млн евро.

Пик иностранных инвестиций в экономику Латвии пришёлся на 2015 год. Если сравнивать с этим максимумом, но отток за это время составил 502,33 млрд евро. Первая пятёрка стран, чьи инвестиции в течение в экономику Латвии в 2019 выросли: Германия + 365,32 млн евро, 288 млн из них было вложено в компанию производителя цемента SCHWENK Latvija. Далее расположились Эстония + 120,74 млн, знаменитый оффшор — Британские Виргинские острова + 77,84 млн, Швейцария + 31,95 млн, Чехия + 31,3 млн.

Стремительнее всего из Латвии уходили деньги из Испании — 288,1 млн евро, Швеции — 183,14 млн, России — 183,21 и Великобритании — 23,63 млн и Литвы — 17,43 млн. Рижский район — самый привлекательный регион Латвии по сумме иностранных инвестиций — 5325,91 млн евро. По отраслям разбивка инвестиций выглядит следующим образом: финансы и страхование — 2032,15 млн евро, недвижимость — 1375,03 млн, обрабатывающая промышленность 942,07 млн, торговля 725,29 млн, сельское, лесное и рыбное хозяйства 417,11 млн евро.