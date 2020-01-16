Шанхай, Китай, , 06:52 — REGNUM Власти Шанхая намерены превратить город в глобальный финансово-технологический центр в течение пяти лет, сообщает 15 января агентство Синьхуа.

Шанхай продолжит наращивать исследования и разработки в сфере больших данных, искусственного интеллекта, блокчейна, облачных вычислений, 5G, квантовых вычислений и так далее, говорится в плане развития, представленном городскими властями.

Город создаст около 20 ведущих финансово-технологических компаний мировой узнаваемости, а также запустит порядка 50 инновационных проектов. Также будут объединены надзорные стандарты финтеха в районе Дельты Янцзы.

Как сообщало ИА REGNUM, Валовый внутренний продукт Шанхая в 2019 году вырос на 6%, при чем добавленная стоимость сферы услуг составила более 70% от ВРП региона.

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