Шанхай, Китай, , 06:44 — REGNUM Внутренний валовый продукт (ВРП) Шанхая вырос на более чем 6% в 2019 году, заявил мэр города Ин Юн во время ежегодного рабочего доклада на сессии Шанхайского собрания народных представителей, сообщает 15 января агентство Синьхуа.

Экономическая структура Шанхая улучшилась, поскольку добавленная стоимость сферы услуг составила более 70% от ВРП региона за прошедший год, сообщил мэр города. Располагаемый доход на душу населения в этом городе центрального подчинения вырос на 8,2% для городских жителей и на 9,3% для сельских.

Индекс потребительских цен в городе вырос на 2,5% за указанный период. Город продолжает оставаться одним из самых привлекательных мест для инвестиций. Количество иностранных инвестиционных проектов в 2019 году выросло на 21,5%.

На 2020 год власти города запланировали рос ВРП на уровне 6%, а индекс потребительских цен должен вырасти на 3%. Как сообщало ИА REGNUM, ВРП китайской провинции Цзянсу на востоке страны вырос в 2019 году на 6,4%.

Читайте ранее в этом сюжете: ВРП китайской провинции Цзянсу вырос на 6,4% за 2019 год