Владивосток, , 07:02 — REGNUM В 2019 году в службу занятости Приморья за помощью в поиске подходящей работы обратилось около 46 тысяч человек, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевого правительства.

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В результате, специалисты службы занятости помогли официально трудоустроиться почти 25 тыс. соискателям. Как рассказали в краевом министерстве труда и социальной политики, во время поиска постоянной работы жители края могут поработать и временно: на различных общественных и сезонных работах. Так, в 2019 году на общественные работы трудоустроилось более 2,4 тысячи человек. Ещё 9,9 тысячи жителей края приняли участие во временных работах.

«Такая форма трудоустройства — хорошая возможность получить дополнительный заработок и поддержать себя финансово, если по каким-то причинам трудоустройство на постоянную работу занимает длительное время», — рассказали в краевом центре занятости населения.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ленинградской области подведены итоги занятости населения: более 16 тысяч человек смогли найти новую работу.