Ухань, Китай, , 06:31 — REGNUM Власти города Ухань, столицы провинции Хубэй на севере Китая построят дополнительно 100 тыс. станций зарядки электромобилей к уже существующим в 2020 году, сообщает агентство Синьхуа.

В настоящее время по дорогам Уханя ездит 68,5 тыс. электромобилей и имеется 142 тыс. станций для их зарядки, говорится в докладе правительства города. Только за 2019 год было построено более 100 тыс. станций, а электромобили потребили 259 млн кВт/ч электричества, что на 109% больше, чем годом ранее.

Отметим, что за первые 11 месяцев 2019 года в Китае было продано в общей сложности 1,04 млн электромобилей. Что на 1,3% больше, чем годом ранее. При этом, производство электромобилей выросло на 3,6% до 1,09 млн единиц, если верить данным Китайской ассоциации автопроизводителей.