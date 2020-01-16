Токио, , 06:09 — REGNUM Объём инвестиций Toyota в производство летающих такси составит $394 млн, сообщает 16 января пресс-служба компании.

Разработкой аэротакси занимается компания Joby Aviation. Отмечается, что сотрудничество с Toyota позволит американской компании создать технологии для массового производства летающего транспорта.

«Toyota будет участвовать в разработке дизайна, материалов и технологий электрификации (машин)», — говорится в заявлении компании.

Конкретную информацию о сотрудничестве компании планируют представить позднее.

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