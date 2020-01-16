Пекин, 16 января 2020, 05:53 — REGNUM Торговля Китая с Мьянмой в 2019 году взлетела на 28,5%, достигнув 128,91 млрд юаней (около $17,71 млрд), сообщает агентство Синьхуа.
Экспорт Китая в Мьянму составил 84,9 млрд юаней, что на 22,1% выше, чем годом ранее. Импорт и вовсе взлетел на 42,8% до 44,01 млрд юаней, сообщил представитель Генерального управления таможни КНР Хуан Гохуа.
Как сообщало ИА REGNUM, Китай в 2019 году на 25% увеличил торговый провидит в 2019 году.
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