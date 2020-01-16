Шэньчжэнь, Китай, , 05:43 — REGNUM Воздушный флот крупнейшей китайской грузовой авиакомпании SF Airlines превысит 60 самолетов в 2020 году, сообщает агентство Синьхуа.

Помимо расширения флота SF Airlines намерена постепенно расширять количество направлений, число которых должно перевалить за 70 в 2020 году, сообщили в авиакомпании.

В настоящее время у авиакомпании имеется 58 самолетов, которые возят грузы по 65 направлениям. Компания со штаб-квартирой в Шэньчжэне, является подразделением китайского гиганта экспресс-доставки SF Express.

Компания предоставляет специализированные услуги бурно набирающему обороту бизнесу электронной коммерции, а также предоставляет чартерные рейсы. За прошедшее десятилетие воздушный флот авиакомпании перевез порядка 2,5 млн тонн грузов, налетав почти 330 тыс. часов по всему миру.

В 2019 году гражданская авиация Китая перевезла 7,52 млн тонн грузов, если верить статистике Администрации гражданской авиации Китая.

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