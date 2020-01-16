Владивосток, , 05:39 — REGNUM В составе делегации от Приморья в церемонии оглашения Послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию принял участие председатель Законодательного собрания Приморья Александр Ролик, который поделился своим мнение на личной странице в Instagram.

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Приморский политик заострил внимание на ряде направлений, озвученных президентом России Владимиром Путиным, которые весьма положительно будут встречены на Дальнем Востоке.

«На мой взгляд, Послание-2020 максимально социально-ориентированно. Оно основано на ожиданиях и запросах граждан, в том числе и на перемены. Не случайно своё выступление Владимир Путин начал с задач по решению проблем демографии. Именно на это направлены беспрецедентные меры по преодолению бедности, повышению благосостояния семей с детьми, продлению действия материнского капитала, его выплате уже при рождении первого ребёнка и увеличению его размера с рождением второго, установлению ежемесячных пособий на детей до 7 лет для семей с низкими доходами, созданию новых мест в яслях, бесплатному питанию младшеклассников. При этом было подчёркнуто, что выстраивая меры соцподдержки семей с детьми, необходимо идти от конкретных жизненных ситуаций», — написал Александр Ролик.

Спикер коснулся ориентиров, задающих направления для развития территории — немаловажных для конкретных условий, в которых живёт Приморье.

«Именно это станет нашим главным ориентиром в дальнейшем развитии новой социальной политики, которую мы начали реализовывать в Приморье на основе инициатив губернатора края Олега Кожемяко. Сегодня мы наглядно видим, что эти решения — в русле задач, поставленных перед законодателями всех уровней президентом нашей страны, и примем все меры, чтобы развивать их, реализуя положения послания. Большое внимание было уделено развитию медицины и особенно её первичного звена, подготовке медицинских кадров. Работая на своих избирательных округах, мы постоянно получаем обращения от граждан по этой теме. Надеюсь, что предложенные меры по увеличению количества целевых мест в медвузах и ординатуре, обеспечению работников здравоохранения жильём также позволят в значительной мере решить кадровые проблемы в первичном звене медицины, которые сегодня стоят очень остро», — написал политик.

Александр Ролик отметил возрастающую роль поддержки государством передовых научных исследований, которые могли бы быть применены в сфере экологии.

«Как региональный координатор проекта партии «Единая Россия» «Чистая страна» с особым вниманием также слушал задачи по формированию системы экологического мониторинга, снижению объёмов поступающих на полигоны отходов, внедрению системы раздельного сбора, обеспечению поддержки государством передовых научных исследований, в том числе в сфере экологии», — рассказал спикер.

Как сообщало ИА REGNUM, предложения Владимира Путина будут иметь ощутимый имиджевый эффект — считают политологи.