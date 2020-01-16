Нанкин, Китай, , 05:31 — REGNUM Валовый внутренний продукт провинции Цзянсу на востоке Китая вырос примерно на 6,4% в годовом исчислении за прошедший год, достигнув отметки 10 трлн юаней (около $1,45 трлн), сообщает 15 января агентство Синьхуа.

Располагаемый доход на душу населения превысил 120 тыс. юаней в 2019 году, если верить рабочему докладу, представленному на ежегодной сессии провинциального собрания народных представителей.

Инвестиции в НИОКР превысили 270 млрд юаней, достигнув 2,72% от ВРП региона, в то время как количество высокотехнологических предприятий выросло до 24 тыс. при чистом приросте за год в количестве 6 тыс.

Провинция также активно развивает новые формы бизнеса. Объем стремительно набирающей оборот цифровой экономики достиг 4 трлн юаней. Операционный доход в сфере бизнес-услуг, программного обеспечения и информационных технологий вырос на 9,4%, 18,8% и 23,4% соответственно в 2019 году. В 2020 году провинция Цзянсу задалась целью обеспечить рост ВРП на уровне 6%.

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