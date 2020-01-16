Пекин, , 03:16 — REGNUM Соединённые Штаты сделали правильный выбор, исключив Китай из списка валютных манипуляторов, заявил 16 января вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ. Об этом сообщает телеканал CGTN.

«Это правильный выбор для США — исключить Китай из списка валютных манипуляторов. Обе страны должны работать для взаимной выгоды», — сказал Лю Хэ.

Как сообщало ИА REGNUM, решение об исключении Китая приняли в Минфине США двумя днями ранее. По информации американского ведомства, Пекин обязался «воздержаться от конкурентной девальвации» и выразил готовность публиковать данные об обменных курсах и внешних расчётов.

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15 января США и Китай достигли соглашения и подписали первый пакет документов в рамках торгового соглашения.

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