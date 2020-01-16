Пекин, , 03:09 — REGNUM Внешняя торговля провинции Шаньдун на востоке Китая выросла на 5,8% в 2019 году в годовом исчислении, превысив 2 трлн юаней (более $290 млрд), сообщает 15 января агентство Синьхуа.

Согласно данным таможни Циндао, экспорт Шаньдуна вырос на 5,3% в годовом исчислении до 1,11 трлн юаней, в то время как импорт увеличился на 6,4% почти до 929 млрд юаней. По ключевым внешнеторговым рынкам, страны АСЕАН сместили США в качестве крупнейшего торгового партнера провинции в 2019 году, увеличив суммарный объем импорта и экспорта на 15,2%.

Вдобавок ко всему, объем торговли провинции Шаньдун со странами и регионами «Нового шелкового пути» превысил 603 млрд юаней, увеличившись за прошлый год на 15,9%.

Как сообщало ИА REGNUM, Валовый региональный продукт китайского города центрального подчинения Чунцина вырос за 2019 год на 6,3%.

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