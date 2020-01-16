Бразилиа, , 03:05 — REGNUM Гендиректор бразильского Национального агентства нефти, природного газа и биотоплива (ANP) Десиу Оддоне подал заявление о досрочной отставке. Об этом 15 января сообщает пресс-служба агентства.

Как следует из сообщения, письмо с заявлением об отставке было направлено президенту Бразилии Жаиру Болсонару и министру энергетики и горнорудной промышленности Бенту Албукерке 6 января.

«Я принял решение преждевременно сложить с себя полномочия, срок которых истекает в декабре, с готовностью остаться на посту до утверждения моей замены», — приводит пресс-служба цитату из письма Оддоне.

По мнению Оддоне, за время его руководства ANP удалось де-монополизировать структуру энергетического сектора страны, и для завершения процессов изменения в отрасли необходимы перемены в руководстве.

Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре 2019 года добыча нефти в Бразилии достигла рекордных показателей и составила 3 млн баррелей в сутки, что на 4,3% больше по сравнению с предыдущим месяцем.

Годовой прирост добычи нефти в стране составил 20,4% по сравнению с ноябрем 2018.

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