Москва, , 02:07 — REGNUM Заявки российских компаний на поставку нефти в Белоруссию до настоящего времени не поступали. О намерении поставлять нефть со стороны России объявила только «Русснефть». Об этом 15 января ТАСС заявил исполняющий обязанности министра энергетики РФ Александр Новак.

Новак отметил, что его ведомство не вмешивается в переговоры поскольку они относятся к сфере рыночных отношений и компании должны принимать решения самостоятельно.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 января первый вице-премьер Белоруссии Дмитрий Крутой объявил, что белорусская сторона разослала коммерческие предложения по поставкам нефти Польше, Украине, Казахстану, Азербайджану и прибалтийским странам. Решение найти нового поставщика было принято после того, как Москве и Минску не удалось заключить новый контракт.

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