Ижевск, , 23:54 — REGNUM В сегодняшнем послании президента России Владимира Путина Федеральному собранию обозначено усиление и расширение полномочий законодательной власти. Об этом заявил глава фракции КПРФ в Госсовете Удмуртии Алексей Конорюков.

«Сегодня мы услышали, что действительно планируется изменение Конституции. Это усиление роли законодательной власти, это разделение ответственности по принятию решения по назначению председателя правительства, вице-премьеров, федеральных министров. Безусловно, что это очень правильный шаг и в дальнейшем мы получим от этого только плюсы», — считает он.

В то же время депутат парламента республики и директор ижевской школы №74 Надежда Онищенко особо отметила те аспекты послания, которые связаны с образовательной сферой, в частности, она прокомментировала меры по поддержке классных руководителей.

«Такая поощрительная мера поддержки — 5 тыс. рублей, это, по сути дела, половина должностного оклада учителя на сегодняшний день, и я думаю она будет являться стимулом», — полагает Онищенко.

Она выразила надежду, что теперь учителя не будут отказываться от классного руководства, напротив — желание заниматься воспитательной деятельностью в школе только возрастет.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 января Владимир Путин выступил с посланием Федеральному собранию. Глава государства заявил о ряде социальных инициатив, которые касаются поддержки семей с детьми и направлен на улучшение демографической ситуации в России, а также предполагает адресную поддержку как семей, так и граждан, находящихся в сложной жизненной ситуации. Также обсуждались проблемы заработной платы учителей.

Кроме того, говорилось о необходимости вынести на всенародное голосования ряд поправок в Конституцию.