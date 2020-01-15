Ижевск, , 23:32 — REGNUM Удмуртия объявила аукционы по привлечению коммерческих кредитов на общую сумму 5 млрд рублей. Об этом ИА REGNUM сообщили в минфине республики.

Уточняется, что решение о необходимости взять банковские кредиты связано со снижением ключевой ставки Центробанком в декабре 2019 года до 6,25%.

Максимальная процентная ставка в рамках привлечения средств составит 7,14% годовых, что позволит сэкономить около 15 млн рублей на обслуживании долговых обязательств республики.

«Привлечение новых кредитных средств не приведет к росту регионального долга», — заверили в минфине.

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре Удмуртия планировала привлечь очередной коммерческий кредит в размере 5,45 млрд рублей. Процентная ставка была объявлена в размере 8% годовых. В течение года республика пользуется кредитом Федерального казначейства, который предоставляется под 0,1% годовых. Возврат очередного кредита в 5 млрд рублей должен был произойти до 25 ноября, для чего и привлекались банковские кредиты.