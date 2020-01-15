Нижний Новгород, , 23:21 — REGNUM Администрация Нижнего Новгорода планирует передать в собственность региона один из самых узнаваемых символов города — Чкаловскую лестницу. Об этом сообщили в городском департаменте благоустройства.

В настоящее время готовятся необходимые документы для завершения этого процесса. После передачи области планируется провести ремонт обрушившейся части фасада объекта.

«Проведение ремонта лестницы предполагается в рамках реконструкции Нижегородского кремля», — цитирует «В городе N» представителя департамента.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 сентября днем обрушилась облицовка фасада Чкаловской лестницы, которая была открыта в 1949 году. Депутаты гордумы Нижнего Новгорода на заседании постоянной комиссии по бюджетной, финансовой и налоговой политике предложили направить 5 млн рублей для восстановления частично обрушившейся Чкаловской лестницы в резервный фонд города.