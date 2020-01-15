Нижний Новгород, , 23:10 — REGNUM Администрация Нижнего Новгорода и ПАО «МегаФон» подписали концессионное соглашение о создании системы круглосуточных парковок. Об этом ИА REGNUM сообщили в мэрии.

По условиям соглашения, компания обязана организовать не мене 5,3 тыс. платных парковочных мест на территории Нижнего Новгорода вдоль улично-дорожной сети, также будет реконструировано муниципальное помещение на улице Бринского, где оборудуют городской центр управления парковками.

В мэрии подчеркнули, что проект будет реализован полностью на средства инвестора без участия бюджетных отчислений.

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре 2019 года стало известно, что ООО «Актив городских технологий» отказалось от подписания концессионного соглашения с администрацией Нижнего Новгорода о создании сети платных парковок. Компания получила право заключить концессию по итогам конкурса, завершившегося в октябре.

Уточнялось, что соглашение заключается на 12 лет.